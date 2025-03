Bocce. Donne stellari al trofeo Metaurense

Grande gara di bocce femminile alla Bocciofila Metaurense presieduta da Tonino Tonelli. Al trofeo Metaurense hanno partecipato 62 giocatrici divise nelle categorie AB e CD. Il tutto con la direzione di gara di Roberto Rotatori. La gara AB è stata vinta da Sanela Urbano (Sandro De Sanctis Roma) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 10-0 sulla beniamina di casa Sofia Minardi (Metaurense), autrice di una splendida gara di fronte al pubblico amico. Terzo posto per Gilda Franceschini (Città Di Spoleto), battuta in semifinale 10-4 dalla Urbano. Quarta Chiara Gasperini (Lucrezia), sconfitta in semifinale 10-1 dalla Minardi. La gara CD ha visto l’affermazione di Rita Boinega (Fermignanese) che in finale ha sconfitto con il punteggio di 12-10 Monia Bara(Sambucheto). Terzo posto per la giovane Angelica Castellucci (Fossombrone Oikos), battuta in semifinale 12-0 dalla Boinega. Quarta Evelina Pierleoni (Concordia Pesaro), battuta in semifinale 12-10 dalla Bara.

l.d.