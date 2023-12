Bocce. Gran Premio di Natale amaro per i reggiani

Reggiani lontani dal podio nell’edizione numero 54 del Gran Premio di Natale, gara regionale individuale di categoria A-B-C-D disputata il giorno di Santo Stefano sulle corsie della bocciofila La Canolese a Correggio. Ad imporsi il modenese Roberto Manghi (nella foto, Fioranese), che ha regolato in finale Ram Parkash (La Fontana Ferrara); a completare il podio l’altro estense de La Fontana, Tommaso Sabatini, insieme a Luca Arduini (Traversetolese). I migliori, tra i rappresentanti della nostra provincia, sono stati Emer Varani (Futura Cadelbosco Sopra) e Salvatore Iannucci (Campagnolese), che sono usciti ai quarti per mano, rispettivamente, di Arduini e Sabatini; out agli ottavi invece, Pierangelo Bottesini (Castelnovese) e Giuseppe Vergnani (Sammartinese). Fuori ai quarti anche i tandem della Scandianese composti da Gianfranco Manfredini-Maurizio Menozzi e Giuseppe Torricelli-Carlo Ruozzi nel Memorial Sergio Bertozzi, gara regionale a coppie di categoria A-B-C disputata alla Dorando Pietri di Carpi e vinta da Gianluca Selogna-Davide Zerbini (La Ferrarese).