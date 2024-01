Bocce. I giocatori maceratesi si fanno valere in Umbria

I giocatori di bocce della provincia si sono fatti valere in Umbria vincendo il Trofeo Meccanica Piccini Paolo a Cerbara di Città di Castello.

Nella gara riservata a coppie di categoria A il successo è stato conseguito da Fernando Rosati e Francesco Tosoni (Fontespina), autori di due rimonte straordinarie in semifinale sui locali Maurizio e Daniele Pieggi e in finale su Gori-Martelli del Sant’Angelo Montegrillo (Perugia). Vittoria nella gara per le categorie BCD con la coppia Franco Picchio-Francesco Cannella (XXIV Maggio Macerata) che ha battuto in finale i padroni di casa Pescari-Lucarini.