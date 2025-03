Bocce In Serie B il Litorale si arrende al Trofarello. Gara condizionata dalla prematura morte di Mussi

Trasferta amara per il Litorale di Marina che nella gara di Trofarello, valida per la 6ª giornata di Serie B, girone 1, bocce in volo, torna sconfitto per 14-8. I carraresi giocavano con il favore del pronostico, ma l’incontro è stato condizionato dal lutto che ha colpito la squadra con la morte prematura di Francesco Mussi, compagno di gioco, conosciuto, apprezzato e stimato nel mondo delle bocce competitive.

Nei primi quattro incontri tradizionali, solo la terna Cevasco-Gnecco-Basso Giorgio si impone per 5-11, mentre l’individualista Basso perde 11-2, come le due coppie Franco Dogliani-Maurizio Baracchini e Crovo-Lazzini si arrendono rispettivamente 8-5 e 9-8. Per risalire dal 6-2 sarebbe stata necessaria una forte scossa da parte della squadra, e questa in parte è avvenuta, con le vittorie di Cevasco (28/37 contro 20/39), mentre nei due tiri tecnici Franco Dogliani vince 16-22, mentre Daniele Basso (non ancora in buone condizioni atletiche) si arrende 23-12. Sul punteggio di 8 a 6 per Trofarello, i padroni di casa aggiungono tre vittorie su quattro incontri cedendo solo nella coppia 2-8 contro Basso e Crovo. Sabato prossimo gara casalinga contro la capolista Cellese (17 punti) già battuta all’andata.

ma.mu.