Bocce juniores. Morrovalle è tricolore

È campione d’Italia juniores la squadra della Bocciofila Morrovalle, sponsorizzata dalla Miami srl. I ragazzi allenati da Enrico Castagna, straordinario campione dei decenni scorsi, hanno conquistato il tricolore nella final four disputatasi a Campobasso. Il successo è frutto di un enorme lavoro nel settore giovanile peraltro non ancora concluso, visto che della spedizione facevano parte anche un paio di under 12 dal futuro assicurato. Una menzione speciale è per la capitana della squadra, la bi-campionessa d’Europa juniores Sofia Pistolesi, che nella prova di tiro di precisione della finale contro la Martanese si è tolta il lusso di battere il record del mondo della specialità collezionando 37 punti, un punteggio incredibile con bocce e pallini colpiti a raffica da ogni distanza, in ogni posizione, coperti o scoperti che fossero. Della squadra, oltre alla Pistolesi, fanno parte Manuel Capponi, Federico Scocco, Ilaria Capponi, Diego Mattiacci e Bruno Martinelli oltre ai due prestiti consentiti dal regolamento: Nicola Principi (dal Tolentino) e Tommaso Biagioli (dal Castelfidardo), due gioielli determinanti per innalzare il livello di una rosa già forte di per sé. Nei playoff per qualificarsi alla final four i ragazzi della bocciofila del presidente Luca Scocco hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie aggiudicandosi allo spareggio con i tiri al pallino il match decisivo contro lo Spoleto, a Campobasso tutto è filato liscio. Due nettissimi 4-0 in semifinale contro i campani della Cacciatori Nocera Superiore e in finale contro i pugliesi della Martanese, e l’inno nazionale è suonato in onore dei morrovallesi ben prima dell’orario preventivato per la fine della manifestazione. Assieme al lavoro del dirigente accompagnatore Roberto Capponi, importantissimo è stato quello dello staff di professionisti messo a disposizione dei ragazzi, composto dalla preparatrice atletica Gloria Scheggia, dalla nutrizionista Ludovica Mascitti e dalla psicologa Giorgia Animento. La gara nazionale juniores del circuito Prestige in programma proprio a Morrovalle domenica 7 luglio, sarà l’occasione per celebrare i neo campioni d’Italia.