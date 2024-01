Bocce. Le stelle del 2024 in corsia domani alla Ferrarese

Quella di domani sarà una serata di gala per le bocce estensi: alla bocciofila La Ferrarese scenderanno in campo le stelle sportive della città e non solo. Nel “Ferrara con le stelle 2024”, gara junior/senior, giocheranno tutti gli atleti del Femet-Azeta Team, formazione iscritta al campionato italiano di 1^ categoria specialità raffa, affiancati dai migliori junior della regione e medagliati ai recenti campionati nazionali giovanili di Pesaro.

Agli ordini del ct Riccardo Campion vedremo Davide Zerbini e Gianluca Selogna, ferrarese doc il primo e mantovano il secondo, provenienti da una positiva esperienza alla Sammartinese di Reggio Emilia e reduci dalla prima vittoria in maglia biancoazzurra, ottenuta alla Dorando Pietri di Carpi nell’ultima regionale a coppie del 2023. Ci saranno anche Gianluca Berselli e Andrea Vendemiati. Il primo, modenese e figlio d’arte, ha già ottenuto due successi per Ferrara nel 2023, il primo a Cavezzo in coppia con Vendemiati e il secondo individuale alla Treolmese di Modena. Sono confermati i nazionali sammarinesi Enrico Dall’Olmo, ex oro ai Giochi del Mediterraneo, e Jacopo Frisoni, plurimedagliato e vincitore di 2 gare individuali nel 2023, convocato tra i nazionali esteri al Pallino d’Oro di Budrione che si giocherà il 6 gennaio. Infine, a disposizione, l’ex tricolore Andrea Mazzoni. A supportare il team ci saranno anche il ds Mauro Guidetti e il tecnico giovanile Marco Cavicchi.