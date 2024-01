Bocce. Mussini e Truzzi dominano a Gonzaga

Sammartinese sugli scudi nel 24° Memorial Franco Frignani, gara nazionale a coppie di categoria A-B-C andata in scena sulle corsie mantovane dell’Arci Gonzaghese, diretta dal reggiano Marco Lasagni. A chiudere davanti a tutti Maurizio Mussini e Davide Truzzi che, dopo aver eliminato Giuseppe Paglioli e Alessandro Riva (Audace Parma) negli ottavi, si sono imposti nei quarti su Mario Bovolenta e Nunzio De Feo (Roverbellese), per poi regolare Roberto Manghi e Giampaolo Signorini (Jolly Verona) in semifinale e la coppia del Sant’Andrea Brescia composta da Angelo Cherubini e Daniele Pagnoni nel match decisivo. Si sono fermati alle porte della semifinale, invece, Enrico Costa e Attilio Riga, altro equipaggio della Sammartinese, al pari del correggese Claudio Crotti, tesserato per la Baldini STM Bologna e in corsia insieme a Nicola Franceschi.