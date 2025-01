Bocce Nel campionato nazionale di Serie A2. La “Bernardo Rossi“ rafforza la squadra. Preso Bacigalupo

Una squadra riconfermata, un nuovo inserimento, un campionato difficile. Sarà questa la nuova stagione della bocciofila “Bernardo Rossi“ (nella foto) di Fossone, al via del torneo nazionale di A2, ovest, girone A. "Sicuramente il nostro obiettivo sarà la salvezza – dice il presidente Paolo Vatteroni – il girone è stato ridotto a cinque squadre, ma le formazioni sono toste, ben organizzate e agguerrite, c’è anche una squadra retrocessa dalla A1". Il Fossone schiera la stessa compagine dello scorso anno, con l’aggiunta di un nuovo elemento, il 16enne Edoardo Bacigalupo in prestito dalla Chiavarese per le prove in corsa. "Dovremo affrontare trasferte impegnative perché quelle nel cuneese e in Valle d’Aosta saranno lunghe" aggiunge Vatteroni.

Questa la squadra allenata da Maria Giuseppina Cuccaro: Mirco Bacigalupo, Rodolfo Casanova, Lido Clerici, Corrado Ferrante, Enrico Ferrari, Carlo Galletti, Mauro Levaggi, Tiziano Micheli, Paolo Tesconi, Paolo Vatteroni, Thomas Panesi, Alessio Acerbi, Edoardo Bacigalupo, Valter Rossi. Dirigenti accompagnatori: Giorgio Micheli, Sara Cella, Roberta Tamagna, Loretta Gabelloni, Giorgio Micheli, Vanda Foppiano.

ma.mu.