Bocce - Nella categoria juniores specialità Raffa. Zerboni regina d’Italia. Scandiccese in festa

La Toscana delle bocce festeggia la sedicenne fiorentina Valeria Zerboni, campionessa d’Italia Juniores. Successo eccezionale dell’atleta della Bocciofila Scandiccese ai Campionati Italiani Juniores di Bocce specialità Raffa. Nella cornice del Bocciodromo di Sesto Fiorentino Valeria Zerboni ha fatto suo il Tricolore nella specialità Tiro di Precisione Raffa Under 18 femminile. Il percorso non è stato facile: nelle eliminatorie il primo turno è stato tutt’altro che positivo con un solo punto realizzato, mentre alcune avversarie già avevano superato quota 15. Sembrava tutto perduto, ma al secondo turno Zerboni ha inanellato una serie impressionante di bersagli colpiti, mentre le avversarie calavano alla distanza, consentendole di strappare il quarto e ultimo posto disponibile per le semifinali. Zerboni conduceva una buona semifinale, dietro solo alla sarda Giorgia Piras, rimanendo stabilmente tra le prime due, fino all’ultima bocciata quando la lombarda Rachele Vivenzi, campionessa europea a coppia mista in carica, la raggiungeva obbligandola allo spareggio: non si lasciava intimorire e faceva suo il turno extra e il pass per la finale.

Di fronte a oltre 300 spettatori Valeria Zerboni sfidava, nella finale giocata alla Bocciofila Sestese, proprio Giorgia Piras, andando subito sotto, ma recuperando colpendo i bersagli di maggior valore e vincendo il titolo addirittura prima dell’ultimo lancio. È stata una grande soddisfazione per la sedicenne atleta, per la sua società, la Bocciofila Scandiccese, i cui dirigenti e atleti erano presenti alla finale, per il Comitato Regionale Toscana della Federbocce, che crede nell’attività giovanile. La Bocciofila Scandiccese del presidente Stefano Iserani Reboli ha organizzato per Valeria una grande festa in cui è stata celebrata dal vicesindaco del Comune di Scandicci Yuna Kashi Zadeh, dall’assessore allo sport Salvatore Saltarello, dal consigliere di Regione Toscana Fausto Merlotti, dal presidente di Fib Toscana Giancarlo Gosti, dal Delegato Fib Firenze Stefano Bartoloni, dai Consiglieri Fib Simone Mocarelli e Enza Lombardi, di fronte a una numerosa platea a Scandicci.

F. Que.