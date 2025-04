Amatori Modena sconfitta in casa: la retrocessione è sempre più vicina

amatori

3

scandiano

4

AMATORI MODENA: Moncalieri, Malagoli P., De Pietri, Ehimi, Cunegatti, Pochettino, Barbieri E., Vaccari M.; all.: Crudeli.

ROLLER SCANDIANO: Vecchi, Busani N., Stefani, Deinite, Rocha, Beato, Barbieri L. Busani R., Herrero, Raveggi; all.: Mariotti E.

Arbitro: Nucifero M. (Viareggio/LU).

Note: Espulsi: nessuno per due minuti.

Marcatori: 1° tempo Busani N. al 11’30", Stefani al 16’59"; 2° tempo Barbieri L. al 14’34" e al 15’19", Ehimi 16’12", Busani N. al 17’39", Beato al 18’33"

Adesso si fa veramente dura, e la retrocessione fa di nuovo paura alla Amatori. Modena che perde fra le mura di casa una partita davvero incredibile, che sembrava persa, ma che si era riaperta, quando finalmente i gialloblù erano riusciti a diventare incisivi in fase conclusiva, per portarsi dal 0-2 sul 3-2.

Ancora una volta però, gli errori difensivi finivano per condannare la squadra di Crudeli, che adesso deve veramente sperare in un miracolo, per evitare una retrocessione assurda, ed anche ingiusta.

Errori dunque, come già successo in questa stagione, ancora una volta determinanti per la Amatori.