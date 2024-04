Bocce Nella rassegna di Serie A2 ovest. La “Rossi“ conquista un punto pesante in casa dell’Envie

Ancora una sconfitta ma ancora un punto pesante in chiave salvezza per la bocciofila “Bernardo Rossi“ di Fossone che nella trasferta di Envie, nel cuneese, è superata 15-9 ma muove la classifica (in caso di sconfitta con almeno 9 punti realizzati, si prende un punto in classifica). Nella gara valida per nona giornata del campionato nazionale per società di A2 ovest, girone B, specialità bocce in volo, i carraresi iniziano in equilibrio e il primo turno si conclude sul 4-4 con le vittorie fossonesi nella coppia con Mauro Levaggi (nella foto)-Tiziano Micheli e nella terna con Panesi Thomas-Bacigalupo Mirco-Musante Marco (sconfitte per Lido Clerici nel combinato e per Carlo Galletti nell’individuale). Il secondo turno è tutto dei piemontesi che se lo aggiudicano per 7-1 con solo un pareggio per i toscani con Micheli nel tiro di precisione (sconfitte per Panesi e Paolo Vatteroni nella staffetta; Clerici nel tiro di precisione; Panesi nel tiro progressivo). Nel terzo turno il Fossone prova a reagire e ottiene un pareggio (4-4) grazie alle vittorie di Musante 3-11 nell’individuale e Clerici-Levaggi nella coppia (sconfitte per Galletti-Panesi nella coppia e per Micheli nell’individuale). Sabato partita casalinga decisiva.

La classifica: Beinettese (Cuneo) 33; Carcare (Savona) 25; Pozzostrada (Torino) 18; Fossone 11; Envie (Cuneo) 9, La Familiare (Torino) 8.

ma.mu.