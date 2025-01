Bocce. Principi protagonista tra gli under 15

Il tolentinate Nicola Principi è stato protagonista sabato al tradizionale Trofeo Metaurense juniores, la manifestazione ha aperto la stagione del circuito nazionale Prestige che raccoglie le più importanti gare nazionali giovanili di bocce. Sabato nell’under 15 ha vinto Leonardo Capuano (Santa Silvia Roma) davanti a Nicola Principi (Tolentino), Alex Raggi (Durantina Urbania) e Angela Perricelli (Catanzarese). L’altro ieri si sono disputate le partite tradizionali. Sotto la direzione di gara di Giovanni Emili, si sono sfidati 45 atleti under 18 e 51 atleti under 15. In quest’ultima categoria ha vinto Nicola Principi (Tolentino) che in finale ha sconfitto 10-3 Lorenzo Ciprietti (Città di Spoleto). Terzo posto per Andrea Santucci (Boville), battuto in semifinale 10-2 da Principi. Quarta Sara Amici (Spello), sconfitta in semifinale nel derby umbro da Ciprietti 10-2.