Bocce, successo dell’under 15 della società La Fontana. Tommaso Sabatini neo campione italiano

Tommaso Sabatini si riconferma a distanza di un anno campione italiano Under 15 di bocce nella specialità della raffa. Nel 2023 aveva già conquistato il titolo in coppia con il compagno ed amico Pietro Bastoni, mentre domenica scorsa alla Bocciofila Sestese si è guadagnato il titolo più prestigioso, l’individuale di categoria. Due giorni prima Tommaso aveva cominciato a scaldare i motori, conquistando un bronzo nei tiri di precisione. Il giovanissimo portacolori della Bocciofila La Fontana di Malalbergo, sta vivendo un’annata di risultati sportivi inimmaginabili che lo pongono sempre più all’attenzione degli addetti ai lavori e regalano ai suoi sostenitori soddisfazioni continue. Ciò che però impressiona di più è la continuità di rendimento, un aspetto non così frequente in ragazzi così giovani, con allenamenti continui, sia in solitudine, sia in compagnia del gruppo. Negli ultimi dodici mesi si possono contare due titoli italiani, un bronzo nei tiri di precisione, due vittorie in gare ‘prestige’ di categoria, una vittoria in nazionale senior, più altri successi in tornei minori, che lo collocano già in seconda divisione pur essendo ancora uno juniores. Vale la pena aggiungere che Tommaso è uno dei sette meravigliosi ragazzi che compongono la famiglia del settore giovanile della società del presidente Giorgio Corradin: un gruppo nato da alcuni anni e che in poco tempo ha dato le prime soddisfazioni, ergendosi ben presto come la società capofila in Emilia Romagna.

La scoperta delle bocce, intesa come sport e non solo come passatempo, per il giovane Sabatini è avvenuta a scuola, grazie ad un progetto voluto dalla federazione in accordo con il Ministero dell’Istruzione: si tratta del progetto "Bocciando s’impara", che ha portato a far conoscere le bocce ed a coinvolgere nella pratica sportiva numerosi ragazzi, tra i quali appunto Sabatini.

Jacopo Cavallini