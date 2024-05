Bocce. Trofeo "Città di Marotta». Ecco tutti i vincitori delle diverse categorie

Alla Bocciofila Marotta presieduta da Giannino Ferri era in programma la 28ª edizione del Trofeo Città di Marotta, torneo articolato in tre diverse gare: individuale di alto livello per giocatori di categoria A, a coppie per giocatori di categoria B e sempre a coppie per le categorie CD. Agli ordini del direttore di gara Giuliano Busca si sono sfidati 34 individualisti di categoria A, 48 coppie di B e 97 coppie di categorie CD. Nella gara A quarto Loriano Giorgi (Metaurense). Nella gara a coppie di categoria B si sono imposti Fabrizio Cardellini-Daniele Faccondini (Rinascita Pesaro). Terzo posto per Socrate Beltrami-Franco Dini (Tavernelle), sconfitti in semifinale 12-8 da Cardellini-Faccondini. Quarti Marco Camperio-Mariano Montironi (Sambucheto), battuti in semifinale 12-9 da Buldorini-Savoretti. Nella gara a coppie per categorie CD successo perFiorenzo Fascinetti-Luciano Marinoni (La Novilarese), terzi Michele Pezzolesi-Paolo Taus (La Combattente Fano), quarti Stefano Bevilacqua-Tommaso Campanelli (San Cristoforo Fano).