Bocce, Trofeo "Durantina Trasporti». Metaurense scuola di veri talenti. Under 12 vince il torneo di Urbania

Successo alla Bocciofila Durantina di Urbania, presieduta da Gelsomino Torcolacci, della quarta edizione del Trofeo "Durantina Trasporti" gara regionale individuale per atleti under 18 e under 15. Si è disputata una gara a squadre under 12 con i migliori quattro atleti e le migliore quattro atlete che si sono qualificati anche per la final four individuale. A dirigere le competizioni Giulio Zampetti. Tra i 14 atleti iscritti alla gara under 18 a prevalere è stato Tommaso Biagioli (Castelfidardo) che nel gironcino finale a tre ha preceduto Riccardo Giacomoni (San Cristoforo Fano) e Matteo Pergolesi (XXIV maggio Macerata). Erano 22 gli atleti iscritti alla gara under 15 con successo per Nicola Principi (Tolentino) che in finale ha battuto 12-4 Gianluca Ripanti (Metaurense). Terzo posto per il talentino di casa Alex Raggi (Durantina), battuto in semifinale da Principi 12-9. Quarto Manuel Capponi(Morrovalle), battuto in semifinale da Ripanti 12-2. La gara a squadre under 12 è stata vinta dalla Metaurense. Nell’individuale maschile under 12 successo per Aurelio Punzo (Metaurense) davanti a Mirco Toccacieli (Lucrezia), Davide Sorcinelli (Metaurense) e Leonardo Susino (Montegranaro).

l. d.