Siracusa supera Macagi Cingoli 33-31 in una sfida avvincente di pallamano

Siracusa 33Macagi Cingoli 31TEAMNETWORK ALBATRO : Fasanelli, Hermones, Marino, Sciorsci 3, Pauloni 3, De Luca, Molina, Vinci 3, Provenzano, Coutinho, Guggino 2 Rodrigues 8, Sanek 3, Mantisi, Karanovic, Angiolini 11. All.: Garralda.MACAGI CINGOLI: Albanesi, Coppola, D’Agostino 1, D’Benedetto 5, Ciattaglia 2, Naghavialhosseini 1, Mangoni 5, Somma 1, Latini, Strappini 6, Renaud-David 5, Compagnucci, Makhlouf 5. All.: Palazzi.Arbitri: Fato e Guarini.

Non bastano volontà, impegno e temperamento alla Macagi Cingoli che solo nello spasmodico scorcio degli ultimi 5 minuti cede al Siracusa vittorioso 33-31 e costretto a lottare, sforzandosi più del previsto per confermarsi capolista. Ordinata e grintosa in difesa, lucida in fase risolutiva facendo registrare un’alta percentuale al tiro, la Macagi parte di slancio: 0-1 al 2’ (Makhlouf), 0-3 al 4’ con doppietta di Ciattaglia. Nella reciproca vivacità manovriera, la sinfonia dei gol viene eseguita dalla truppa di Palazzi, che contiene la reattività del Siracusa: sotto di 3 (6-9) al 15’ riequilibra la situazione al 20’ (10-10). Però la Macagi quasi ci prende gusto a mantenere il ruolo di guastafeste: 10-11 al 21’ e 11-14 con capitan Strappini, miglior cannoniere dei suoi. Con Mangoni e Makhlouf 12-15 al 25’ (Somma su rigore) poi, fuori per 2’ dal 27’ Mangoni e Makhlouf, in quattro la Palazzi Band subisce il recupero del Siracusa, 16-15’ al 30’ quando dal dischetto Somma spreca l’opportunità del pareggio.

Sempre intensa la ripresa: la Macagi allunga all’8’ (18-20), al 12’ il Siracusa rimette in sesto il parziale (22-22) e col plurimarcatore Angiolini al 15’ va sul 25-22. La Macagi resta ancora in partita, D’Benedetto infila la serie delle sue prodezze (26-25 al 18’), i locali ripartono (28-26 al 20’), Makhlouf contrae subito lo scarto (28-27), il Siracusa si avvantaggia (30-28 al 22’) però D’Benedetto con due spunti lo raggiunge, 30-30 al 24’. I siciliani allungano (32-30), ma all’ultimo minuto Renaud-David propizia il miracolo (32-31) quando il gol di Angiolini lo vanifica (33-31).

Gianfilippo Centanni