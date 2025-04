Il Cgc va agli spareggi con un po’ di fortuna. Ko indolore grazie a Mainero del Novara

monza

4

cgc Viareggio

2

MONZA: Velazquez, Bielsa, Galimberti, Marzonetto, Zucchetti, Uva, Piccoli. All. Jaquierz.

CGC VIAREGGIO: Gomez, Cinquini, Rosi, Mura, Lombardi, Muglia, D’Anna. All. Cupisti.

Arbitri: Galoppi-Giangregorio.

Marcatori: 16’ pt Bielsa; 6’ st Mura, 9’ st Galimberti, 11’ st Muglia, 17’ e 20’ st Zucchetti.

MONZA – Perdere le ultime due partite della stagione, ma centrare ugualmente i play-in, obiettivo che dà ancor più lustro ad una stagione chiusa comunque con la salvezza. È quello che è capitato al Gb Mec Cgc Viareggio che, alla vigilia delle ultime due partite stagionali vantava un piccolissimo credito (1 punto) nei confronti del Grosseto, e nonostante gli 0 punti raccolti, alla luce del solo punto racimolato dai maremmani, vale gli spareggi per i playoff. Da ringraziare il giocatore novarese Mainero che, in 4’ minuti e con i suoi sotto 4-2, ha messo a segno le due reti del definitivo 4-4. Insomma con merito, ma anche con un po’di fortuna, i bianconeri portano avanti la stagione del ritorno in A1.

A Monza, gasati anche dall’inicessante incoraggiamento di 35 supporters, i bianconeri hanno accettato i ritmi alti imposti dai brianzoli fin dall’inizio. Bastano 9" a Mura per cercare la via della rete, poi lo stesso argentino ci prova dopo 1" e mezzo. Il Monza reagisce e Zucchetti svernicia la traversa, per poi iniziare una vera lotta con il portiere viareggino. Gomez gli respinge due tiri velenosi, poi il portierone si ripete su Galimberti che si invola verso la sua porta, dopo aver soffiato la pallina a Lombardi. A ritmi altissimi si passa da una porta all’altra. Ci provano Zucchetti, poi Rosi e poi Lombardi. Dopo il palo di Uva, arriva la nuova traversa di Zucchetti. Alla fine però il Monza passa. È il 16’ quando Zucchetti soffia la pallina a Rosi e imbecca Bielsa che supera Gomez con un tocco sotto. Il primo tempo si chiude con due respinte di Velazquez su Mura. La ripresa parte a ritmi più bassi. Al 6’, però, il Cgc impatta. Tiro di Lombardi ecorta respinta del portiere sulla quale si avventa Mura per l’1-1. Dopo due tentativi di Zucchetti e Galimberti, il Monza rimette la testa avanti con Galimberti, con un tiro da fuori. All’11" Marzonetto si divora il 3-1 e Muglia, in contropiede dopo aver fatto fuori Bielsa, fa il 2-2. Il pareggio pare scontato ma, dopo un nuovo palo colpito, Zucchetti in percussione fa il 3-2. A 5’ dalla fine sull’asse Galimberti-Zucchetti arriva il 4-2 definitivo. A 24" dalla fine Gomez ipnotizza Galimberti dal dischetto.

La partita finisce qui, ma non la stagione del Cgc che contro il Sarzana si giocherà, in doppio turno, l’accesso ai playoff.

Sergio Iacopetti