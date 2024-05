Boccette. Modena ko in finale. A Pesaro il tricolore

La squadra pesarese della Uisp ha vinto il titolo italiano delle province nelle boccette di Prima Categoria. In finale battuto Modena per 4 a 2. Titolo meritato, vittoria di squadra, battere i canarini é sempre difficile, i marchigiani (al loro secondo titolo, dopo quello vinto nella stagione 2012/2013) si sono dimostrati solidi, motivati, in ottima forma. Il punto decisivo lo ha realizzato Ranocchi, 14 punti di risorsa con le ultime due bilie, Corsano che aveva condotto per quasi tutto l’incontro, fermo a 76, ha potuto solo assistere, senza avere nulla di cui rimproverarsi.

Già in semifinale il pesarese aveva annichilito Fogli, seppellendolo di birilli e di giocate quasi perfette. Difficile fare nomi, una eccezione per Davide Foschi (ha giocato davvero un gran biliardo) e Mario Forti. Ma tutti meritano questo titolo, che conferma la qualità di quel movimento. Modena ha fatto il suo, non sembra più lo squadrone imbattibile di una volta, ci sono assenza che si fanno sentire, ma si esprime sempre a ottimi livelli. La squadra che ha vinto il tricolore è composta da: Fiorenzo Leonardi, Marco Ranocchi, Luca Tommassini, Mirko Ascani, Davide Boccarossa, Davide Foschi, Mario Forti, Massimiliano Ascani, Ferdinando Arduini, Mirko Semprucci, Luca Bruscolini e Paolo Gasperini.

Il capitano è Simone Rosaverde. Inoltre Fiorenzo Leonardi, uno dei 13 componenti della squadra, ha vinto anche il titolo di campione italiano over 60 nel singolo. "Sono molto soddisfatto della squadra – commenta il capitano Rosaverde –, abbiamo fatto un grande risultato frutto di un bellissimo lavoro di gruppo che ci ha regalato questa grnde soddisfazione che credo sia stato il frutto di tanto impegno e dedizione. Un successo che riteniamo meritato e che dà visibilitò a tutto il settore e per la felicità di tanti appassionati".

b. t.