Boccia alla lunga. Successo del campionato italiano a Fossombrone. Nicolò Altea, Davide Di Marco e Giorgia Guidi ok

Si è svolta a Fossombrone la settima edizione del campionato Italiano a Coppia di Boccia alla Lunga conclusosi con grande successo data la partecipazione di oltre 200 giocatori divisi nelle varie categorie: uomini non teste di serie, donne, under 14, under 18 e teste di serie. Il Campionato è stato organizzato dall’Asd Sanmartinese-Forum-Caffè Valle del Metauro grazie al supporto di FIGeST. La numerosa e attiva partecipazione di giocatori e spettatori dimostrano che questa disciplina sportiva negli ultimi anni ha fatto grandi passi avanti.

Alle premiazioni hanno partecipato il presidente dell’Asd Valle del Metauro Valter Boiani, il presidente Abis Marcello Carloni e la presidente provinciale FIGeST Francesca Iafrancesco. Per quanto riguarda le premiazioni per la categoria teste di serie vincono Nicolò Altea e Davide di Marco, per la categoria donne Giorgia Guidi con sua figlia di appena dieci anni; per la categoria under 14 Gianluca Spadoni e Simone Formica; per gli under 18 Ivan Simoncelli e Enrico Matteucci, per la categoria over 60 Fiorenzo Capotondi e Nadio Cicetti e per la categoriauomini vincono Giuliano Costantini e Roberto Coccioli. Sono molteplici gli eventi che avranno luogo le prossime settimane: sabato 20 e domenica 21 aprile il campionato italiano singolo a Città di Castello, mentre sabato 24 e domenica 25 maggio si terrà il campionato italiano a squadra a Toano.

Flavia Magi