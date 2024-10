Bologna e Pieve, ora si fa sul serio. A Sondrio e a Piacenza per l’esordio

Voglia di confermarsi e di dimostrare il proprio valore, curiosità di conoscere nuove avversarie e tanta voglia di iniziare dopo un estate troppo lunga fatta di allenamenti e qualche partita, Bologna e Pieve si apprestano a scendere in campo per la prima giornata di serie B di rugby. Entrambe in trasferta le due squadre sono pronte a vivere, da protagoniste il Girone 2 in cui quest’anno sono inserite. Cominciamo dall’ambiziosa Emil Banca Bologna che alle 15,30 sul sintetico dello stadio "Cerri e Mari" affronterà i padroni di casa di Sondrio. I ragazzi di Francesco Brolis che hanno cambiato forma con qualche partenza importante, ma hanno inserito il funambolico argentino Chico all’apertura, puntano a un campionato di alta classifica, per provare la scalata alla serie superiore.

"Ripartiamo con entusiasmo. L’obiettivo è quello di essere protagonisti ma sappiamo di essere inseriti in un girone difficile – sottolinea coach Brolis –. Sondrio? E’ una neopromossa che l’anno scorso ha fatto molto bene, è una squadra molto solida e oltretutto ci attende subito quella che è la trasferta più lunga, sarà una partita dura".

Torna titolare Lanzano dando qualità ed esperienza all’organico, in attesa che nelle prossime settimane torni anche Silvestri dando ancor più solidità all’organico. Bologna: Quadri, Teresi, Soavi, Marzocchi, Zambrella, Chico, Bernabò; Visentin, Schiavone, Biondi, Gambacorta, Cesari, Lanzano, Anteghini, Vilasi; Bonini, Bernardi, Fattori, Amico, De Napoli, Pancaldi, Giacalone.

Interessantissima anche la sfida che attende sempre alle 15,30 Pieve. La formazione diretta da Renzo Balboni è attesa al Beltrametti di Piacenza dal confronto con i padroni di casa dei Lyons. Pieve proverà a partire subito con il piede giusto, in una sfida non facile contro quella che è una matricola del campionato, ma che l’anno scorso aveva dimostrato grandissima qualità.

"Ci attende un esordio interessante, contro un’avversaria che per storicità rappresenta un importate punto di riferimento – conferma coach Renzo Balboni –. Sarà una sfida impegnativa, ma ci siamo preparati e siamo prontissimi ad iniziare nel migliore dei modi la stagione". Formazione con qualche problema sui trequarti, dove non mancano però le alternative di livello. Subito titolare infine Andrea Balsemin elemento che darà peso e qualità al pacchetto di mischia. Pieve: Marzocchi, Dal Pozzo, Aleotti, Pondrelli, Ciffolillo, Roncarati, G. Rosso, Cocchiarella, G. Tassinari, Serra, Balsemin, Taddia, Lindelli, Pritoni, Levorato; Badiali, Cassani, Mulè, Gambacorta, Lombardi, Zerbini, Minarelli.

Le altre gare: Bergamo-Rovato, Botticino-Modena, Brixia-Colorno.