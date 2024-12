BOWLING. De Marini, Masetti,. Bagnolini e i Celli esaltano il Galeone

E’ nata la nuova federazione sportiva Fisbb, figlia della fusione tra Fibis (biliardo) e Fisb (bowling). Da settembre è così partita la nuova stagione. Ed è nata anche una nuova società, la Slam Bowling di Casalecchio, da una costola del Galeone, che ha trasferito la sede a San Lazzaro e dalla fuoriuscita dei modenesi causa chiusura della Asd Modena bowling.

Al torneo internazionale di Losanna, ottava piazza per il Galeone Mgl Service Gas con Elisa Primavera, Monica Bagnolini, Massimiliano e Maurizio Celli e il nuovo acquisto Thomas De Marini.

Coppa Emilia Romagna: ultime tre tappe vinte da San Lazzaro, Carrozzeria Imperiale Mirandola e Galeone Mgl Service Gas mentre la classifica finale vede vincitrice l’Asd 2001 griffata Carrozzeria Imperiale davanti a San Lazzaro e Mgl Service gas.

Al circuito europeo master Isbt di Rouen brilla Loris Masetti (Galeone). A Bratislava, in occasione della Coppa dei campioni nazionali, undicesima piazza per Elisa Primavera (Galeone).

Al bowling di Ciampino: Maurizio Celli (Galeone) si piazza al secondo posto staccando il pass per la maglia azzurra e per gli Europei in programma a Lipsia.

Nella finale di Coppa Italia doppio argento per Massimiliano e Maurizio Celli, Thomas De Marini, Igor Pinardi ed Elisa Primavera (Galeone) in Eccellenza e per l’Asd 2001 nei cadetti con Giorgio Magni, Emanuele Garimberti, Vittore Rescazzi e Matteo Galeotti.

Nella Fisbb Cup altri due secondi posti per Elisa Primavera (Galeone) e Nicolò Martelli (Asd Mandrake).

Il memorial Guanotti, doppio nazionale, è stato momentaneamente sospeso e dovrebbe riprendere a fine febbraio. Già qualificati per finale e semifinale Celli-Celli (Galeone) primi con quasi 240 di media, Paola Barison e Adriano Chiarello (Asd 2001) e Thomas De Marini e Igor Pinardi (Galeone).