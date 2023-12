Boxe Contro l’esperto moldavo Col Marius. Terza vittoria su tre nei professionisti per Matteo Petriccioli

Terzo match da professionista e terzo successo per Matteo Petriccioli (nella foto), l’atleta della Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’ che nell’ultima riunione di boxe organizzata dalla società giallozzurra, si è imposto ai punti sul moldavo Col Marius nella categoria 60 kg. Classe 1997, laureando in biologia, Petriccioli è allenato da Cristian Prencipe, Valerio Cavallini e Armando Bellotti. "E’ stato un match gestito bene da me a dal mio team all’angolo – dice Petriccioli – contro un avversario roccioso e più esperto di me (15 i match da professionista del moldavo). Più volte ho provato a buttarlo giù, gli ho assestato diversi colpi ma lui è abituato e ha retto. Tecnicamente e tatticamente è stato un combattimento sempre sotto controllo, un buon banco di prova per crescere in vista dei prossimi impegni". Soddisfatto anche l’allenatore Cristian Prencipe: "Ha incontrato un avversario ostico, fisicamente potente, molto muscolarizzato e di 15 cm più alto, ma Matteo ha fatto il suo, ha assestato colpi potenti e ha vinto ai punti. Adesso deve scendere di categoria perchè per lui i 60 kg sono fuori peso e deve rientrare nei 57". Petriccioli e Prencipe parlano del futuro: "Ci sono buoni margini di miglioramento, nel 2024 faremo tre o quattro match e cercheremo di salire dalla terza serie alla seconda, per poi ambire alla prima, l’unica che consente di accedere ai combattimenti per il titolo italiano".

ma.mu.