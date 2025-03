Boxe Il bilancio della Pugilistica Carrarese alla riunione di Sarzana. Memorial Cerù-Forni ’Bertola’, sette vittorie

Sette successi, quattro sconfitte e un pari per la Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’ sul ring di Sarzana, dove la società di via Cattaneo ha organizzato una due giorni di boxe. Si è trattato della decima edizione dei memorial dedicati a Piero Cerù e a Maurizio Forni, indimenticato campione italiano dei superleggeri il primo e arbitro internazionale il secondo.

Per l’angolo blu dei carraresi, hanno vinto per Vrsc (sospensione cautelare) Giulio Pirrone, allenato da Massimiliano Polidori, contro Mattia Dell’Ova (Planet Fighters Gorizia) nell’under 17, kg 54, e Keoma Buselli, allenato da Valerio Cavallini e Claudia Franchini, contro Madhov Sing (Boxe Barge Cuneo) nell’elite 63 kg. Vincono invece ai punti Nicola Bui (allenatore Michele Terenzoni) contro Santos Do Nascimento della Boxe Barge Cuneo nell’elite 71 kg; Aurora Gabelloni (allenatore Terenzoni) contro Annalisa Danciu (Seconds Aut Parma) negli under 17 60 kg; Edoardo Furiani (allenatore Polidori) contro Gabriele Campana (Mazzinghi Pisa) nell’elite; Mia Paita (allenatore Terenzoni) contro Angela Lu (Leonica Firenze) negli under 17 kg 57; Kledi Esposito (allenatore Sergio Dall’Oglio) contro Leonardo Pugi (Fight Club Firenze) nell’elite.

Hanno perso ai punti GianPiero Balletta (allenatore Polidori) contro Andrea Guggino (Stiava Lucca) nell’under 19; Alessia Porto (allenatore Polidori), di recente chiamata in Nazionale, contro Nicole Perona (Box Barge Cuneo) nell’elite 50 kg; Mihai Bogos (allenatore Polidori) contro Cosimo Ble (Box Barge Cuneo) nell’under 17; Sophia Terenzoni (allenatore Terenzoni), al ritorno sul ring dopo due anni di stop per infortunio, contro Giulia Cotena (Leonica Firenze) negli under 17, kg 57. Match pari invece per Elia Alpini (allenatore Terenzoni) contro Matteo Cazzato (Planet Fighters Gorizia) under 19, kg 68.

ma.mu.