Boxe. Imam Bouhouch vince l’argento ai Campionati italiani Under22

Ancora soddisfazioni per la Ravenna Boxe. I pugili della scuderia dell’ex campione europeo Alberto Servidei, si sono distinti ai campionati italiani U22 di Mondovì, in provincia di Cuneo. Nella categoria dei 63 kg, Martina Marzola è uscita di scena ai quarti di finale, sconfitta dalla più esperta pugile campana D’Alessandro. Nella categoria dei 92 kg, Imam Bouhouch (foto), dopo aver battuto in semifinale, al 2° round, il laziale Flachi, pluricampione italiano U18, è stato sconfitto in finale dal gigante veneto Chime. Imam, vicecampione italiano assoluto, si è riconfermato ai vertici nazionali e si prospetta ora la possibilità del passaggio tra i professionisti. Al Rimini Wellness invece, la Ravenna Boxe, capitanata dal maestro Mara La Neve, ha conquistato due ori ai regionali ‘Gym boxe’ con Matteo Bezzi nei master 67 kg e Sante Alberani, categoria over 81 kg.