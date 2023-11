Boxe, in azione sabato a Mantova. Kaba ritorna sul ring. Ma rimane l’incognita legata all’avversario

Tutti hanno paura del Lupo di Pilaf. Arblin Kaba è a caccia di un avversario per l’impegno sul ring di sabato a Mantova. Il pugile di origini albanesi, ma italiano d’adozione, aveva in programma un incontro di rientro per chiudere questo 2023 e testare la sua preparazione in vista di un 2024 che vede il boxeur allenato da Paolo e Olmo Pesci intenzionato a puntare al titolo europeo, ma entrambi gli avversari individuati si sono fatti indietro, il primo per infortunio e il secondo per un forfait dell’ultimo minuto.

"Avrei dovuto combattere inizialmente contro Gitlan Ghenadie – racconta Kaba –, ma si è infortunato. Ventura aveva individuato un nuovo contendente nel colombiano Fernando Mosquera, ma anche in questo caso c’è stato un nulla di fatto perché si è tirato indietro poco dopo aver accettato l’incontro. Spero si potrà trovare un avversario in tempo utile per poter salire sul ring. Dopo questo match ho intenzione di salire nuovamente sul quadrato nella mia Bologna il 16 dicembre".

Se da un lato gli avversari di Kaba si sono via via defilati, anche la preparazione del pugile di origini albanesi ha subito alcuni rallentamenti a causa di una lieve sindrome influenzale che lo ha costretto ai box per alcuni giorni.

"Non sono stato benissimo lo scorso weekend e ho dovuto interrompere parte della preparazione, mi sono sentito debilitato, ma ora ho recuperato e abbiamo proseguito il percorso stabilito con Paolo e Olmo per farci trovare pronti all’incontro di Mantova".

Una città che ha un sapore speciale per l’atleta della boxe Le Torri: nel 2019 Kaba si è laureato campione d’Italia, un titolo che ha difeso in diverse occasioni e che ora tuttavia non può più vantare, ma che considera un obiettivo valido per il 2024.

"L’obiettivo del prossimo anno è quello di combattere per una cintura internazionale. L’europeo rimane il primo target che ci siamo posti con il mio team, ma se dovesse esserci la possibilità di combattere nuovamente per il titolo italiano cercherei di conquistare ancora questa cintura che mi è così cara".

E così il Lupo di Pilaf affila gli artigli in attesa di conoscere l’avversario definitivo che troverà all’angolo posto il 25 novembre sul ring del Boni Auditorium.