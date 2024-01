Boxe L’appello del presidente della “Bertola“ Magnani "Il bilancio è positivo ma abbiamo bisogno di spazi per allenarci"

"Stiamo lavorando bene e stiamo facendo tanto, abbiamo instaurato un buon rapporto con le istituzioni e la società è in salute. Godiamo di una buona reputazione e ci chiedono di allestire manifestazioni di boxe anche di respiro nazionale perché la società è ben organizzata".

E’ un bilancio positivo quello di Gualtiero Magnani (nella foto), il presidente della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ rieletto al vertice della società di via Cattaneo. "L’anno appena finito è stato positivo, per noi c’è un buon movimento di atleti e anche a livello regionale c’è molta attività, ma manca il campioncino perché si punta più sulla quantità che sulla qualità". C’è però un rovescio della medaglia: "La mancanza di strutture non ci favorisce – continua Magnani –. Noi abbiamo bisogno di strutture, la palestra della sede sotto la Dogali è diventata troppo piccola e ci servono maggiori spazi per gli allenamenti. Potremmo utilizzare l’androne attiguo che è inutilizzato, ma è una lacuna che ci portiamo dietro. Abbiamo atleti promettenti che meritano maggiori spazi. Ma c’è anche il problema di organizzare manifestazioni in città perchè le strutture esistenti non sono idonee e dobbiamo andare fuori Carrara".

Magnani termina con un invito: "Occorre coinvolgere i privati per sponsorizzazioni che consentano una maggiore attività".

ma.mu.