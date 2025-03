Boxe. Mediomassimi, il recanatese Ramo si è laureato campione italiano

Il pugile recanatese Aleksander Ramo (foto), di origini albanesi, è salito sul gradino più alto del podio conquistando il titolo italiano dei mediomassimi nel combattimento spettacolare disputato sul ring del PalaMacchia di Livorno dove ha sconfitto ai punti l’idolo di casa Federico Gassani. Il pugile si è imposto facendo affidamento a una tecnica raffinata, alla resistenza e alla determinazione. Nonostante la pressione di combattere contro un avversario di casa, Ramo ha gestito il match con intelligenza, neutralizzando gli attacchi di Gassani e conquistando la vittoria con il favore unanime dei giudici.

"Ramo – ha dichiarato il suo allenatore Momo Duran – ha combattuto con maturità, sapendo gestire i momenti più difficili del match. Dopo metà gara, Gassani ha provato a rimontare, ma Aleksander ha mantenuto il controllo, dimostrando anche personalità. La vittoria è frutto di un duro lavoro e di una preparazione meticolosa".

Questo successo è stato anche un riconoscimento per l’intero team che lo supporta. L’Accademia Pugilistica Padana, con cui si allena stabilmente, sta lavorando con grande attenzione sulla sua crescita, permettendogli di affinare la tecnica e prepararsi per sfide sempre più impegnative.

Prossimi obiettivi: il Memorial Carlo Duran in programma il 22 marzo. Il pugile si sta già preparando con intensità per affrontare avversari di livello internazionale. "Questa vittoria è solo l’inizio", ha dichiarato Ramo al termine dell’incontro. "Sono felice per questo successo e per il lavoro che stiamo facendo. Ora il focus è tutto sulla prossima sfida".