Riparte il Toscana Tour. Domenica il Gran Prix

Al via oggi la seconda settimana di gare del concorso internazionale Toscana Tour edizione 2025. E si sale di categoria con lo Csi a tre stelle e tanti concorrenti qualificati. Già oggi in programma all’Arezzo Equestrian Centre una categoria 1,45 qualificante per il gran premio di domenica.

A sfidarsi sugli ostacoli tanti stranieri, a cominciare dal britannico Jack Whitaker, vincitore dell’ultimo gran premio. A dare loro filo da torcere una schiera di cavalieri e amazzoni italiane: il toscano Emilio Bicocchi, già in evidenza la scorsa settimana, e poi Marco e Arnaldo Bologni, Giacomo Casadei, Natale Chiaudani, Federico Cirisei, Nico Lupino e il giovanissimo Neri Pieraccini e i toscani Giovanni Consorti, Gianmarco Panini e Massimo Pacciani.

In gara anche gli aretini Marie Bistoni, Alessandra e Gianni Canocchi e Mia Marzotto. A partecipare alle sfide sugli ostacoli anche i vip del mondo equestre, come i fratelli Guido ed Emanuele Grimaldi, armatori della compagnia di navigazione Grimaldi Lines e Andrea Riffeser Monti editore del gruppo QN Quotidiano Nazionale e presidente della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali).

Le gare partiranno questa mattina e andranno avanti fino a domenica con l’atteso Gran Prix che chiuderà questa prima fase del Toscana Tour. Sono previste anche categorie pony e per giovani cavalli.

