Boxe. Memorial Del Papa. Emozioni e pubblico

La grande boxe è andata in scena per uno degli appuntamenti sportivi, il Memorial "Piero Del Papa". L’evento è stato organizzato dalla Pugilistica Galileo Galilei, storica società di Pisa in cui lo stesso Del Papa è pugilisticamente nato e ha militato per tutta la carriera, sia dilettantistica che professionistica, è riuscita anche questa volta a fare emozionare ed entusiasmare il pubblico pisano e non, grazie a combattimenti esclusivamente di alto livello. Menzione particolare ad uno dei match sottoclou, ovvero l’esordio di Alessia Mostarda, figlia di Michele, insegnante della San Giuliano Boxing team, già considerata uno spauracchio nella sua categoria, tanto dal dover ricorrere alla richiesta di un’avversaria dalla Campania. La giornata è iniziata con due match di sparring, contatto leggero in cui due coppie di giovani pugili tra gli 8 e 10 anni provenienti dalla Pugilistica Lucchese e dall’Irpinia boxe si sono scontrati su tre riprese da un minuto. Successivamente abbiamo assistito ai match dei due fratelli Procopio della San Giuliano Boxing team che dopo match molto combattuti e tirati, sono risultati sconfitti.

A chiudere il sottoclou i 4 pugili della società di casa nella categoria elite: Gabriel Gazzoli che ha battuto, dopo una grande dimostrazione di tecnica il lucchese Del Tessandoro; seguito poi dal debutto di Adrian Goronski, diciottenne pugile di casa. A chiudere la parte dilettantistica l’atteso rientro per l’atleta di punta della Pugilistica Galileo Galilei, Federica Pardini già vicecampionessa d’Italia nel torneo a squadre e partecipante alle fasi finali degli assoluti del 2023 che riprende il suo cammino in questo 2024 con una vittoria sulla mai doma e coriacea avversaria Erika Rossi. Presenti l’assessore allo sport di Pisa Frida Scarpa, il consigliere comunale Lorenzo Vouk, il sindaco Sergio di Maio. Infine, il presidente della Pugilistica Galilei ha omaggiato con una targa Christian Diana, figlio di Eduardo Diana. A livello professionistico il match clou vedeva contrapposti Marvin Ademaj della San Giuliano Boxing team e Francesco "the Hammer" Palermo. La vittoria è andata ad Adamaj, con un verdetto unanime.

M.B.