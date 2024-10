Boxe. Regionali Under 18, Basti trionfa. Suo il pass per i nazionali

Francesco Basti, atleta della Ravenna Boxe, si è laureato campione regionale under 18 nella categoria dei 75 kg, svoltasi dal 18 al 20 ottobre a Reggio Emilia. Francesco Basti, allievo dell’ex campione europeo Alberto Servidei, ha battuto in finale El Haman Yassir, e con questa vittoria strappa il pass per competere ai campionati italiani under 18. È un fine anno pieno di impegni per il team della Ravenna Boxe, che oltre agli under 18, sarà impegnato nei campionati italiani élite e nell’evento di Grande Boxe a Ravenna che a dicembre vedrà coinvolti i pugili professionisti Francesco Bacchereti ed Alex Mohamad.