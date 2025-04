Bramante Basket celebra 35 anni: evento speciale a Pesaro con ospiti sportivi

Domani il Bramante Basket celebra 35 anni di storia. Al Pala Megabox di Pesaro, dalle 10 alle 12, andrà in scena un evento speciale per festeggiare l’anniversario, organizzato in collaborazione con Riviera Banca e patrocinato da Comune di Pesaro e Fip Marche. Un momento simbolico, rivolto agli studenti delle scuole superiori del territorio. Il titolo della giornata "Il futuro è la tua storia" rappresenta il cuore della manifestazione: un viaggio tra passato, presente e futuro ed un’occasione per ripercorrere le radici della società, nata proprio tra i banchi di scuola dell’Istituto Bramante di Pesaro e cresciuta, anno dopo anno, fino a diventare oggi una realtà strutturata e ambiziosa, che milita in Serie B Interregionale, il quarto campionato di basket italiano.

A rendere ancora più speciale la giornata saranno le testimonianze di quattro ospiti del panorama sportivo italiano, che condivideranno coi ragazzi esperienze di vita, sacrifici, passione e traguardi raggiunti: Andrea Capobianco, allenatore della Nazionale italiana femminile di basket; Anna Adelusi, pallavolista di Serie A e della Nazionale italiana; Barbara Rossi, Sport Director del Roma Volley Club; Marco Cattaneo, giornalista e conduttore televisivo. L’evento si propone come un’occasione unica per celebrare una storia lunga 35 anni ed ispirare i giovani a credere nei propri sogni, a partire dalla scuola.