Brilla il Team Martorana . Una pioggia di medaglie

"Abbiamo ottenuto risultati a mio avviso eccellenti, al cospetto del fondatore proprio della kick jitsu. Direi che possiamo reputarci soddisfatti". Marco Martorana ha così commentato il rendimento dei suoi atleti nel corso dei recenti Campionati regionali Federkombat, andati in archivio pochi giorni fa a Camaiore. Gli agonisti del Team Martorana hanno gareggiato nella kick boxing e nel kick jitsu, confrontandosi con avversari provenienti da tutta la regione.

E i risultati positivi non sono mancati, considerando le medaglie agguantate dai tesserati del sodalizio di Montemurlo diretto dallo stesso Martorana. Sono ad esempio saliti sul gradino più alto del podio, nelle varie categorie anagrafiche, Lorenzo Mazzoni, Pco Di Fede, Manuel Parisi, Marco Martorana, Maria Elena Palma e Nathan Martorana. Seconda posizione per Francesco Pieralli e Tommaso Parise e bronzo per Raul Selvaggi, Manuel Pagnini, Matteo Biancalani.

"Gli insegnamenti del kung fu sanda rendono la formazione agonista dei nostri atleti più completa – ha commentato Martorana – sono a mio avviso in grado di competere e vincere in stili moderni e diversi. E penso che il lavoro svolto dal sottoscritto insieme al maestro Castronovo e agli istruttori Benelli e Di Vitantonio stia dando i propri frutti".

Per il team Martorana si tratta oltretutto di una conferma, considerando le numerose medaglie conquistate nel corso del 2023. Iniziando ad esempio dalla Coppa Italia di kung fu che si è svolta a Maliseti e che ha visto convergere all’Estraforum combattenti di tutta Italia.

Il club montemurlese punta quindi a mantenere questi standard di rendimento. Mettendo nel mirino già i Campionati italiani: i piazzamenti colti a Camaiore hanno garantito ai lottatori montemurlesi il pass qualificazione per i Campionati italiani, che si terranno a Jesolo (in provincia di Venezia) il prossimo aprile. La sensazione è che la carica motivazionale per allenarsi, insomma, non mancherà.

Giovanni Fiorentino