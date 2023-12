Bruni con il Settebello. A gennaio via agli Europei

Pochi giorni fa si era aggiudicato la "Sardinia Cup", dando un contributo fondamentale ai fini del successo finale. E a breve sarà chiamato a fare lo stesso anche nella massima rassegna continentale che è ormai pronta a prendere il via. Fra i convocati in azzurro per gli Europei di pallanuoto che inizieranno il 4 gennaio in Croazia c’è anche Lorenzo Bruni (foto). Il ventinovenne pratese, ormai da tempo colonna portante della Nazionale nello scacchiere del commissario tecnico Alessandro Campagna, è sceso di recente in vasca a Cagliari sia nella partita giocata dall’Italia contro l’Australia (vinta per 15-7) che nella gara decisiva contro il Montenegro. Proprio il giocatore della Rari Nantes Savona, in quest’ultimo caso, aveva sfiorato la rete che a pochi secondi dai tempi regolamentari avrebbe garantito agli italiani il successo per 6-5. La vittoria alla fine è arrivata comunque ai tiri di rigori, considerando il 9-8 finale. Se il 2024 avrà come appuntamento principale le Olimpiadi di Parigi, ad inaugurare il nuovo anno sarà la kermesse europea. Non c’è però molto tempo per ricaricare le batterie e il calendario si presenta già particolarmente fitto: già ieri, Lorenzo ha ritrovato al centro tecnico federale di Ostia i compagni di Nazionale e oggi partirà alla volta di Malta. Sull’isola, il Settebello si cimenterà nel "Torneo 4 Nazioni" che comincerà domani.

Giovanni Fiorentino