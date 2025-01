Bruni e Scagliarini firmano sei primati per la Sogese Record

Sei record nazionali, per la Sogese Record Team, in occasione dell’edizione numero 32 del memorial Salvemini. La Sogese conquista la classifica generale davanti a Cus Bologna e Domus San Marino. Ad aprire le danze per il team del presidente Armando Ballotta è Giorgia Scagliarini che nei 400 metri monopinna fa segnare il nuovo record under 20. A seguire la quaterna di Giulia Bruni con i record assoluti di 50 pinne e 50 monopinna, mentre nei 50 apnea e 100 monopinna ha stabilito in nuovi record under 18 e under 20. Bruni e Scagliarini, in squadra con Margherita Crovetti e Melissa Contini stabiliscono il nuovo record assoluto della staffetta 4x50 monopinna in vasca da 25 metri.

Conquistano l’oro per la formazione allenata dallo staff diretto da Federico Nanni: Giulia Bruni nei 50 pinne, 50 apnea, 50 e 100 monopinna under 18; Margherita Crovetti nei 50 apnea e 50 monopinna assoluti; Filippo Naldi nei 50 apnea, 50 e 100 monopinna assoluti; Giorgia Scagliarini nei 100 e 200 metri monopinna assoluti; Leonardo Bernabei nei 100 pinne assoluti; Davide Panzarini nei 100 monopinna e 50 pinne under 18; Riccardo Monti nei 50 apnea 50, 100 e 200 pinne under 14; Lucia Naldi nei 50 apnea, 50, 100 e 200 pinne under 18; Luca Poppi nei 50 e 100 monopinna under 14; Samantha Stanzani nei 50, 100 e 200 monopinna under 18; Luca Malaguti nei 50 apnea e 200 pinne under 18; Marta Colucci nei 100 e 200 monopinna under 14; Marlena Di Paolo nei 50 pinne, 50 e 100 monogomma EsA1; Davide Maycan nei 50 monogomma, 50 e 100 pinne EsA1; Aurora Pecce nei 50 e 100 monogomma e nei 50 pinne EsA2; Matteo Vinci nei 50 e 100 monogomma, 50 e 100 pinne EsA2; Giulia Oddone nei 50 apnea under 16; Livio Galli nei 100 pinne under 18; Rebecca Rella nei 100 pinne EsA1; Riccardo Giaccone nei 100 monogomma EsA1.

Il Cus Bologna, guidato da Veronica Arrighi, risponde con Marialaura Virginia Grasso oro nei 200 pinne cmas assoluti. Doppietta d’oro per Gabriele Bassi nei 50 e 200 pinne cmas assoluti. Argento per Gianmarco Antinori nei 200 cmas assoluti e oro per Petra Biondi nei 100 pinne cmas under 18.

Nella stessa specialità argento per Silvia Gualandi. Argento nei 200 pinne cmas assoluti e bronzo nei 100 pinne cmas under 18 per Matilde Del Greco, mentre Damiano Palleschi è secondo nei 100 mono cmas under 18.