Calcio a 5 A2. Russi, terzo ko di fila. Playoff addio,. Potenza Picena è lontana

Terza sconfitta consecutiva per il Russi di calcio a 5, piegato al PalaValli 4-5 dal Buldog Lucrezia. Svanisce, così per i Falchetti il sogno di approdare ai playoff, visto il distacco di 5 punti dal Potenza Picena, con una sola giornata da giocare. Resta, comunque, un’annata assai positiva per il Russi, per la prima volta in serie A2. Il Lucrezia deve salvarsi e lo può fare solo vincendo e gioca una partita di grande determinazione, tanto che viene espulso dopo il vantaggio iniziale degli ospiti il capitano, Corvatta. Il Russi pareggia con Bolotti all’ultimo istante di superiorità numerica ma in 3 minuti incassa 3 gol e va al riposo sotto 1-4. Nella ripresa il Russi accorcia subito con Cianciulli ma subisce il 5-2 di Manfroi. Il tecnico Bottacini inserisce il quinto di movimento e la mossa funziona: arrivano due gol di Babini e Cianciulli ma le speranze del pareggio si infrangono sulla traversa colita nel finale da Spadoni. Risultati serie A2, girone B (21ª giornata): R. Fabrica-Prato 1-2, Dozzese-H. Roma 5-1, R. Emilia-Grosseto 3-4, Ternana-Bfc 1-2, Russi-Buldog 4-5. Riposa: P. Picena. Classifica: Ternana 47; R. Emilia, Bfc 36; Dozzese 34; P. Picena 28; Russi 23; Buldog 22; H. Roma, Prato 20; Grosseto 18; R. Fabrica 16.

u.b.