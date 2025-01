Calcio a 5: gli azzurri contro Malta. La partita è valida per la qualificazione agli Europei. La nazionale il 6 marzo al PalaFanticini

La nazionale di calcio a 5 arriva in città. Il prossimo 6 marzo, al PalaFanticini, la selezione azzurra affronterà Malta nella terza giornata delle qualificazioni europee.

Il cammino nelle gare che valgono l’approdo alla kermesse continentale vedrà il quintetto allenato da Salvo Samperi cominciare la propria corsa da Catania, quando giovedì 30 gennaio alle 20 è in programma la sfida con la Bielorussia; martedì 4, invece, trasferta a Vantaa in casa della Finlandia.

A seguire, come detto, il match nella nostra città, seguito dalla trasferta a Malta dell’11 marzo; il raggruppamento si concluderà poi ad aprile con la trasferta di venerdì 11 in Bielorussia ed il match casalingo di mercoledì 16 con la Finlandia.

Si tratta dunque del ritorno del futsal di alto livello a Reggio dopo l’avventura dell’allora Kaos in Serie A1 nella stagione 2017/18, con annessa conquista della Coppa della Divisione nelle finali disputate al PalaBigi; peraltro in Serie A2, non nascondendo le proprie ambizioni, c’è una OR Reggio Emilia che comanda la graduatoria con 4 lunghezze sul Cornedo e 5 sull’MGM 2000, puntando dritta al salto in A2 Elite.