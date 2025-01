Calcio a 5: il bagnolo (in crisi) deve battere il fanalino di coda. OR pronta al salto di qualità in trasferta

L’OR (24) sa che la promozione passa attraverso un salto di qualità nel rendimento esterno: per questo il quintetto cittadino, alle 17, punta al bottino pieno nella prima giornata di ritorno di A2 sul campo dell’Altovicentino Futsal (10). Non sarà facile, anche perché ai granata, oltre ad un Edinho non ancora recuperato, mancherà lo squalificato Mazzariol.

In Serie B un Bagnolo (12) in crisi non può esimersi dalla vittoria nel match interno delle 16 contro il fanalino Sangiovannese (3); va in cerca di continuità la Real Casalgrandese (15), che sfida i pari classifica del Versilia (15) per provare ad emergere in una situazione di classifica equilibrata.

In C1 la seconda di ritorno mette in programma il remake della semifinale di Coppa Italia, persa dopo aver condotto di 2 reti, per il Futsal Guastalla (19), che alle 16 fa visita ai piacentini del Baraccaluga (26), primi della classe e vincitori del trofeo; non va meglio al Futsal Shqiponja (18), che alle 15 è ospite dell’altra battistrada Pro Patria San Felice (26).