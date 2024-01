Calcio a 5. In A2 la Kappabi Potenza Picena affronterà l’Olimpia Regium

Il fine settimana dell’Epifania segna anche il ritorno dei campionati nazionali di calcio a 5. Oggi a Reggio Emilia riprende la prima avventura in A2 per la Kappabi Futsal Potenza Picena, rivelazione di un torneo che giunge al giro di boa. I potentini (che avevano chiuso il 2023 con quattro vittorie di fila) inaugurano il 2024 con una trasferta tostissima, saranno infatti impegnati contro l’Olimpia Regium che è appaiata al terzo posto con 17 punti. Alla stessa quota c’è anche il Bologna e solamente due di queste strapperanno il pass per la Coppa Italia. Semaforo verde pure nel campionato di serie B ed alle 15 altro scontro diretto tra Recanati e l’Msg Rieti, entrambe le formazioni sono quarte. Sempre alle 15 ma a Fano, il Cus Macerata è di scena contro Eta Beta.

Ma non è finita qui. Entrano infatti nel vivo le Finals Cup in corso di svolgimento a Jesi. La kermesse che assegna la Coppa Marche nelle varie categorie oggi vede alle 17 i giovani del Fight Bulls Corridonia contro Amici Centro Sportivo Mondolfo per la finale Under17. Domani si disputeranno quattro finali: alle 11.30 Under15 tra Amici Centro Sportivo Mondolfo e Cantine Riunite Tolentino; alle 15 serie D; alle 16.45 per la C femminile tra Gls Dorica Torrette Mantovani e Santa Maria Apparente; 18.30 la serie C maschile. A proposito di quest’ultima, impresa di Gagliole che ha sconfitto 6-2 il Futsal Caselle nei quarti di finale. Una sorpresona visto che gli ascolani stanno partecipando al campionato di C1. Ci ha provato ma non ha fatto altrettanto l’altra squadra maceratese di C2, Avenale. I cingolani si sono arresi a testa alta 4-3 contro i padroni di casa e proprio Jesi stasera alle 21 sarà rivale di Gagliole nella partita che mette in palio il pass per accedere in finale.

Andrea Scoppa