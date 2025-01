Calcio a 5: in Serie B la Real Casalgrandese ospita la capolista. OR, non devi sottovalutare Isola

L’OR Reggio Emilia (27) vuole consolidare la vetta di Serie A2. Archiviato il bel successo di Schio con l’Altovicentino, i granata recuperano Mazzariol dopo lo stop di un turno causa squalifica per la sfida interna delle 17 con l’Avis Isola, formazione piemontese che ha raccolto più punti nelle ultime 3 giornate (7) che in tutto il resto della stagione. L’OR, al momento, ha 4 lunghezze sul Cornedo, che osserva il turno di riposo, e 5 sul’MGM 2000 e punta a piazzare la prima fuga della stagione. Così il portiere reggiano Martino Piccioni, che in settimana ha avuto spazio sui social della Divisione Calcio a 5 per una splendida parata messa in mostra sabato scorso: "Torniamo da Schio con grande consapevolezza, non era facile imporsi a causa delle assenze, ma ognuno di noi ha messo qualcosa in più e siamo tornati a vincere anche in trasferta. L’Avis Isola vive un buon momento, questo girone è molto equilibrato e non ci sono match scontati. Insieme allo staff cerchiamo di prepararci al meglio ad ogni appuntamento, serve affrontare ogni gara con la stessa grinta e fame di punti. Il primato? E’ ancora presto, non diamo peso alla classifica perché ancora non abbiamo fatto nulla".

In Serie B sfida alla capolista per la Real Casalgrandese (18), che alle 15 riceve al PalaKeope la visita del X Martiri (26) andando a caccia del terzo hurrà di fila; mezz’ora più tardi tocca al Bagnolo (15), rilanciato dalla vittoria sulla Sangiovannese: gli uomini di Barozzi fanno visita alla Mattagnanese (24), seconda della classe.

In C1, alle 14,30, il Futsal Shqiponja (18) gioca a Crevalcore con l’Equipo Futsal (15); alle 15, invece, il Futsal Guastalla (19) prova ad accorciare sul quarto posto nel match interno con il Due G Futsal Parma (24), che staziona proprio ai piedi del podio. In C2 gli Original Celtic Bhoys (17) giocano alle 15 a Sant’Agata (19) con l’obiettivo di strappare il secondo posto ai bolognesi; turno di riposo, infine, per i Phoenix Cavriago.