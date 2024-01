Calcio a 5. Kappabi battuto. Bene il Cus Macerata

Avvio d’anno negativo per la Kappabi Futsal Potenza Picena che ha ricominciato il primo campionato di A2 di calcio a5 incappando nella sconfitta più ampia. A Reggio Emilia i giallorossi avevano uno scontro diretto, il match contro l’Olimpia poteva dare pure il pass per la Coppa Italia. I locali hanno messo al tappeto 8-2 i potentini assicurandosi il terzo posto (20 punti) nel gruppo B alla fine del girone di andata. La matricola ha girato a quota 17 assieme al Bologna, ma i rossoblù risultano quarti in virtù del successo nel confronto diretto. "Purtroppo il risultato parla da solo – afferma mister Moro - non abbiamo affrontato la partita con la giusta mentalità. Eravamo lenti e poco aggressivi, nel secondo tempo scarichi e demotivati. Si impara dalle sconfitte quindi ora testa bassa e lavorare. Dobbiamo pensare subito al prossimo impegno contro Real Fabrica Roma".

Ripresa serie B. Il 2024 è cominciato alla grande per Recanati e Cus Macerata. I leopardiani hanno superato 3-2 Msg Rieti salendo sul gradino più basso del podio del girone D. Gli universitari hanno violato Fano, casa dell’Eta Beta, per 3-5. Il Cus è stato sospinto da Francesco Marangoni autore di una pazzesca cinquina e per la prima volta in stagione è fuori dalla zona a rischio, quart’ultimo.

Andrea Scoppa