Calcio a 5. Kappabi Potenza Picena in crisi, è la quarta sconfitta di fila nel torneo di A2

L’avevamo scritto e tocca ripeterlo: il nuovo anno è nemico della Kappabi Futsal Potenza Picena. I neopromossi giallorossi hanno perso ancora in A2, cadendo a Russi 6-4, appunto quarto stop consecutivo nel 2024 (su 6 totali). Un ko che brucia particolarmente e non solo per il negativo filotto-poker, costa infatti l’aggancio in classifica da parte dei romagnoli (teoricamente quinti e avanti perché all’andata finì 5-4) e inoltre perché i ragazzi del duo Moro-Nikinha conducevano 0-2 in avvio. Poi la rimonta locale, già 2-2 all’intervallo e una ripresa sempre costretti ad inseguire. Per la formazione portopotentina i gol sono stati messi a segno da Gomez, autore di una doppietta, Pizzo e Carnevali. Ora il campionato di A2 di calcio a5 si ferma per due settimane e lascia spazio alla Coppa Italia, per i potentini forse sarà un bene perché la squadra avrà tempo e modo di soffermarsi su ciò che non sta funzionando.

Restando in ambito nazionale ma scendendo in B, preziosa affermazione per il Cus Macerata che si è abbattuto 6-4 su Corinaldo ed ha fatto suo un importante scontro salvezza. Peccato solamente le concomitanti vittorie di rivali dirette come i perugini del Gadtch e i reatini dello Spef. Battuta d’arresto infine per Recanati che è stato spazzato via 5-1 ad Ancona dall’altro Cus presente nel girone.

Andrea Scoppa