Calcio a 5. La Kappabi attiva sul mercato. Sono arrivati tre rinforzi

La Kappabi Futsal Potenza Picena ha piazzato tre colpi sul mercato assicurando dei rinforzi al tecnico Sapinho. Si tratta di giovani di assoluto valore, nonché prospetti del futsal marchigiano, pronti a dare il loro apporto alla causa potentina.

Il primo volto nuovo è Leonardo d’Ambrosio, laterale classe 2003, prodotto dell’Italservice Pesaro con cui ha esordito in A ed ha fatto esperienza in B con l’Eta Beta Fano. "Sono entusiasta – dice D’Ambrosio – e carico di mettermi in gioco: sarà una tappa fondamentale per la mia crescita. Mancano pochi mesi al termine del campionato e sono pronto per lottare in campo con i nuovi compagni".

A lui si aggiunge Diego della Costanza, pivot classe 2005 anche lui scuola Italservice Pesaro, con cui ha vinto diversi trofei nelle categorie giovanili, in questa prima parte di stagione all’Audax Senigallia in A2. "Sono onorato di poter indossare questa maglia – dice – e vivere un’esperienza in una società così ambiziosa. Non vedo l’ora di iniziare a lottare in campo per difendere i colori di questa maglia. Ringrazio la società per aver creduto in me".

Altro tassello è quello di Oubaida Berkane laterale algerino classe 2003 anche lui prodotto dell’Italservice Pesaro dove ha mostrato classe e qualità. "Sono entusiasta – dice – di entrare a far parte di una squadra che condivide i miei stessi obiettivi e la mia passione per questo sport. Questo cambio rappresenta per me un’importante occasione di crescita personale e sportiva".

Contestualmente la società ringrazia e saluta Nico Sgolastra, approdato al Futsal Fermana, e Matteo Nunzi, approdato al Real Fabrica, per il loro apporto alla causa giallorossa.