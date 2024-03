Calcio a 5. La Kappabi a Grosseto mira ai playoff

Alle 19 di oggi a Grosseto la Kappabi Futsal Potenza Picena va a caccia di conferme in una agar molto importante in chiave playoff di A2. La vittoria nell’ultima gara contro il Prato ha rilanciato i potentini in classifica verso la corsa ai playoff. Quando mancano sempre meno partite al termine della fase regolare l’obiettivo è tenersi alle spalle il Russi, dando un occhio anche al gruppetto davanti, pertanto diventa cruciale la sfida in Toscana contro una squadra in cerca di punti salvezza. "Ci aspetta – dice Matteo Nunzi – una partita difficile su un campo ostico. Loro potranno contare sul sostegno del pubblico per soddisfare la necessità di punti per la salvezza, noi abbiamo un grande obiettivo nei playoff, pertanto mi aspetto una gara combattuta fino alla fine".

Dopo questo importante impegno i potentini avranno quasi un mese di pausa tra il turno di riposo e le feste pasquali, quindi sarà importante continuare a lavorare e tenere alta la concentrazione. "Dopo la sosta – spiega – avremo l’ultima gara e vedremo se sarà fondamentale per i playoff oppure se saremo già tra le prime cinque della classe. Adfesso sono in fiducia, come confermato nell’ultima gara con il gol che ho dedicato ad una persona importante, ovvero mio padre che mi guarda e tifa per me da lassù".