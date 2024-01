Calcio a 5. L’OR gioca in casa il big match con Potenza Picena

OR Reggio Emilia (17) impegnata alle 16 a domicilio nella prima gara del 2024, che chiude il girone d’andata di Serie A2. La formazione granata (nella foto il portiere Jhons Guennounna) ospita i pari classifica della Kappabi Potenza Picena (17) e va a caccia di un posto tra le prime 4 nel girone, che le permetterebbe di accedere alla Coppa Italia di categoria: a conti fatti basta un pari, visto che il BFC 1909, che appaia reggiani e marchigiani sul terzo gradino del podio, osserva il proprio turno di riposo. Il problema arriva dalle assenze: Valtin Halitjaha e Arduini sono squalificati, per cui le rotazioni di mister Margini saranno decisamente accorciate.

In Serie B, sempre alle 16, va in scena un duplice derby emiliano: la Real Casalgrandese (14) punta ad entrare nelle prime 5 del raggruppamento, da cui è distanziata di una sola lunghezza, facendo bottino pieno nella trasferta estense sul campo del Balca Poggese (10), proseguendo nel proprio momento positivo; ha bisogno di riprendersi, invece, il Bagnolo calcio a 5 (12), che sfida in casa il fanalino Sant’Agata (5) e non può esimersi dal muovere la classifica dopo un periodo no. Domani alle 16 il già citato Bagnolo (1) ospita la Polisportiva 1980 (5) in Serie B femminile, con l’intento di risalire la china e provare ad avvicinare la quota salvezza.

d.r.