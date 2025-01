Calcio a 5. L’OR non vince, ma chiude in testa. Colpo della Real Casalgrandese

L’OR Reggio Emilia (24) non riesce ad iniziare il 2025 con una vittoria ma chiude il girone d’andata di A2 in vetta. Il 3-3 a Crema (8) permette agli uomini di Margini, che non capitalizzano 2 reti di vantaggio a fine primo tempo, di mantenersi a +2 sull’MGM 2000, fermato sul 6-6 dall’Altovicentino dopo esser stato sotto di 3 reti. Dopo 2’ OR avanti 2-0 con Fation Halitjaha e Ruggiero, poi è Valtin Halitjaha a insaccare il 3-1 a fine primo tempo; nella ripresa, però, viene espulso Mazzariol e i lombardi rimontano.

In Serie B colpo esterno della Real Casalgrandese (15): 6-3 in Toscana col Torrita (12) con tris di Gallina; resta penultimo il Bagnolo (12), ko 7-3 in casa dall’Arpi Nova (15).

In C1 vittorie casalinghe per il Guastalla (19), 3-2 sull’Aposa Bologna (11) firmato dalla doppietta di Verona, e Shqiponja (18) che batte 6-4 il Due G Futsal Parma (21) con tris di Kabashi.

In C2, gli Original Celtic Bhoys (16) consolidano la terza piazza grazia al 3-2 interno con L’Eclisse (7), mentre i Phoenix Cavriago (13) cadono 6-3 in casa col Sant’Agata (18).