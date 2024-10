Calcio a 5. Mernap domani in campo a Fano

Riparte il campionato della Mernap dopo lo stop forzato dovuto all’allerta meteo di sabato scorso che ha portato al rinvio della gara casalinga con Teramo, che sarà recuperata martedì alle 20.30 al PalaCattani. Domani i faentini saranno di scena a Fano alle 15. Non sarà della partita Garbin, che dovrà scontare il turno di squalifica rimediato con l’espulsione nel match con Recanati, ma tornerà disponibile Hassane. In infermeria resta invece Cedrini, fermo almeno fino alla fine del girone d’andata. "Siamo andati via da Recanati con zero punti ma con una buona prestazione – dichiara l’allenatore Matteo Vespignani –. Inoltre al momento con una sola gara disputata non ha senso guardare la classifica, dobbiamo quindi pensare solamente a giocare e a fare del nostro meglio". In settimana la Mernap ha ufficializzato un accordo con Faenza Calcio e Virtus Faenza hanno raggiunto un accordo per sviluppare un progetto tecnico condiviso, rivolto ai giocatori nati nel 2010 e 2011. I giovani calciatori parteciperanno a sessioni di allenamento di futsal durante gli allenamenti di calcio.