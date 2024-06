Calcio a 5. Morrovalle a tutto futsal, è iniziato il Torneo Barbaro

È incominciata la 3ª edizione del Torneo Barbaro, appuntamento di calcio a 5 che fino a luglio animerà Morrovalle proponendo oltre 100 partite. Al via ci saranno 24 squadre Élite, 8 team Women, 12 Young, 8 Junior. In campo ci saranno anche 250 atleti protagonisti in Eccellenza e Promozione, oltre a vari elementi che calcano i campi delle varie categorie di futsal.

A Borgo Marconi saranno attivi tanti altri servizi come il punto ristoro, spazio verde, calcio tennis, maxischermo per vedere insieme gli Europei e molto altro ancora.