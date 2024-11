Calcio a 5. OR pronta a sbranare Belluno. Bagnolo vuole il secondo exploit

OR Reggio Emilia (12) a caccia del pokerissimo. Tornata a casa col quarto successo di fila nella trasferta lombarda sul campo dell’Energy Saving Futsal, la formazione cittadina affronta alle 17 all’Arena Sport la Canottieri Belluno (3), occasione ghiotta per continuare a guardare tutti dall’alto in compagnia dell’MGM 2000.

"Sabato scorso abbiamo dovuto giocare una vera battaglia su un campo di dimensioni ridotte. E’ stata una gara intesa, fisicamente e mentalmente: il risultato finale poteva essere diverso, ma siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Con Belluno dobbiamo fare il bis, anche se non sarà una passeggiata" spiega il brasiliano Joao Mazzariol.

In Serie B, dopo i pareggi dello scorso fine settimana, le due reggiane vanno a caccia di continuità: il Bagnolo calcio a 5 (5), dopo aver frenato la capolista Villafontana, ha di fronte un’altra avversaria d’alto rango, ospitando alle 16 il Futsal Torrita (9), secondo in classifica.

Trasferta toscana, invece, per la Real Casalgrandese (4), che alla stessa ora gioca sul campo di un’Arpi Nova (0) ancora ferma al palo.

In Serie C1 va in scena la settima giornata e il Futsal Guastalla (9), quarto in classifica, gioca alle 15 al PalaChiarelli contro l’Equipo Futsal Crevalcore (4), squadra alla portata.

Alla stessa ora va a caccia di punti il Futsal Shqiponja (6), reduce dall’inatteso successo infrasettimanale nel derby, che riceve a Castelnovo Sotto l’ostico Futsal Gatteo (10).

In Serie C2, infine, i Phoenix Cavriago (4) ricevono alle 15 il Bondanello (3).

Riposano gli Original Celtic Bhoys (10), attualmente in vetta a braccetto con l’Emilia Futsal Academy.