La Corsa di Babbo Natale a Montecatini Terme

Montecatini Terme, 22 dicembre 2024 – Montecatini si è tinta di rosso per la tradizionale Corsa di Babbo Natale, un evento che ha saputo unire la magia del Natale alla passione per lo sport. Sotto la guida della dinamica presidentessa della Montecatini Marathon, Antonietta Schettino, e del suo instancabile team "Orange", la città ha ospitato una manifestazione dal sapore goliardico e sportivo, accogliendo quasi 400 partecipanti vestiti da Babbo Natale tra podisti competitivi e camminatori. La gara ha preso il via dal suggestivo Parco Giochi "Termeland", snodandosi lungo un percorso di 10 km per i corridori più esperti e 5 km per i camminatori, toccando i punti più iconici e significativi della città.

Un itinerario che, tra sport e spirito natalizio, ha regalato momenti indimenticabili ai partecipanti e agli spettatori. Svoltasi sotto l’egida della UISP e con il patrocinio del Comune, la manifestazione ha beneficiato del supporto dei pace maker di Regalami un Sorriso, esperti podisti che hanno accompagnato i concorrenti, aiutandoli a raggiungere il loro massimo potenziale. Perché, anche in un clima di festa, lo spirito agonistico non manca mai, e ogni partecipante ha dato il meglio di sé, senza rinunciare a un pizzico di sana competizione. L’atmosfera è stata resa ancora più speciale dall’entusiasmo dei partecipanti, che hanno corso con il cuore, portando in gara il vero spirito del Natale: quello della condivisione e della solidarietà. A immortalare i momenti più belli della giornata ci ha pensato la ETS Regalami un Sorriso, che ha curato il servizio fotografico, aggiungendo un tocco di magia a un evento già memorabile. Montecatini ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa essere un veicolo straordinario per unire le persone, diffondere gioia e celebrare i valori più autentici del Natale.