Calcio a 5. Prato, vincere non basta. Bisogna lottare ancora

Il Prato Calcio a 5 espugna il campo dei romani del Real Fabrica ma il 2-1 ottenuto non basta per la salvezza. Tutto infatti è rimandato all’ultima giornata di campionato, in programma sabato, a causa della sorprendente vittoria conquistata dall’Atlante Grosseto sul campo dell’OR Reggio Emilia (4-3) che ha impedito alla squadra di Bearzi di festeggiare già questo sabato. La classifica nelle retrovie del girone B della serie A2 vede comunque i biancazzurri terzultimi in compagnia della History Roma e momentaneamente fuori dalla zona pericolosa, con due punti di vantaggio sull’Atlante Grosseto, attualmente nei playout, e quattro sul Real Fabrica, ultimo e per ora retrocesso direttamente in B. Nell’ultima giornata il Prato giocherà contro la quarta forza del campionato, la Dozzese dell’ex ds Andrea Candeloro, comunque già qualificata per i playoff. A Bearzi e compagni serve un risultato positivo in attesa dell’esito dello scontro diretto fra lo stesso Atlante Grosseto ed il Real Fabrica che contemporaneamente andrà in scena in Maremma. Col Real Fabrica è stata una gara molto combattuta, che all’intervallo era ancora ferma sullo 0-0. Nel secondo tempo Del Greco ha portato in vantaggio i biancazzurri e poi Renan Beluco ha raddoppiato. Nel finale il fortino pratese ha fatto la differenza, consentendo solo a Proietti di andare in gol per i padroni di casa. Questi gli uomini schierati da Bearzi: Lo Conte, Del Greco, Cellini, Beluco, Fazzini, Marangon, Martini, Sosa, Raimondi, Tempesti, Juan Moreno e Giannattasio.

Massimiliano Martini